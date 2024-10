Es kommt etwas zu auf die Stadt: In der kommenden Dekade wird der Fachkräftemangel insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe hart treffen. Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelt. Auch die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, deren Umfeld vom Jugendamt überprüft wird, steigt an.

Heinz Müller ist der Geschäftsführer des Instituts für sozialpädagogische Forschung Mainz. Im Jugendhilfe-Ausschuss der Stadt ist er regelmäßig zu Gast und erläutert Forschungsergebnisse rund um die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Bundesweit flossen 2021 rund 63 Milliarden Euro in die Kinder- und Jugendhilfe, etwa zwei Drittel davon wurde in die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten investiert.

18 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren leben in Armut

Dass in Kaiserslautern vor allem ein Bedarf an Kinder- und Jugendarbeit besteht, untermauerte Müller mit Zahlen. In Kaiserslautern etwa leben 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Armut. In Rheinland-Pfalz liegt die Barbarossastadt damit weit im oberen Drittel, lediglich in Pirmasens, Ludwigshafen und Idar-Oberstein leben mehr junge Menschen mit Unterstützung von Sozialleistungen, in den genannten Kommunen sind das jeweils mehr als 20 Prozent. „Der Fachkräftemangel wird das größte Thema in der Kinder- und Jugendhilfe in den nächsten zehn Jahren werden“, sagte Müller.

Anzahl der Inobhutnahmen steigt

Mit Blick auf Inobhutnahmen – also wenn das Jugendamt Kinder aus Familien herausnimmt, weil das Wohl des Kindes gefährdet ist – liegt Kaiserslautern an der Spitze in Rheinland-Pfalz. 2023 wurden pro 1000 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sieben Kinder aus Familien geholt. Dem gegenüber standen 2022 etwa 20 gemeldete Verdachtsfälle pro 1000 Kindern. Es gebe mit Blick auf das Kindeswohl eine höhere Achtsamkeit, sagte Müller. „In zwei Dritteln der Fälle ist da also was dran.“