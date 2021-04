Wegen der Pandemie kann die Hochschule Kaiserslautern auch in diesem Jahr nicht wie sonst zu Veranstaltungen der Kinder-Uni einladen. Als Alternativprogramm hat die Hochschule vier Online-Veranstaltungen angekündigt.

Der Workshop „Ich sehe rot – und du?“ richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Hier werden Fragen wie „Wieso sehen wir die Tomate als rote Frucht?“ oder „Wie können wir Farben voneinander trennen?“ in kleinen Mitmachversuchen geklärt, die mit einfachen Hilfsmitteln aus dem Haushalt durchgeführt werden können. Weiteres Zubehör bekommen angemeldete Teilnehmer vorab zugeschickt, wie die Hochschule mitteilt. Über das Programm BigBlueButton werden die Kinder in einer Videokonferenz angeleitet und können Fragen stellen.

Um Werbung und wie sie Kinder zum Konsum verleiten soll, geht es im Vortrag von Daniel Stenger aus der Betriebswirtschaft. Auch hier sind interaktive Elemente eingebaut. Außerdem bietet die „Bibliothek für pfiffige Bücherwürmer“ Wissenswertes rund um Bücher und Bastelanleitungen für ausrangierte Schmöker.

Ebenfalls über eine BigBlueButton-Konferenz werden Kinder ab der fünften Klasse betreut, die ein eigenes Computerspiel programmieren möchten. Mit Scratch, einer grafischen Programmiersprache, können die Teilnehmer die Grundlagen der Computerprogrammierung kennenlernen und ihr Spiel danach auch online weiterentwickeln.

Die Angebote finden im Mai und Juni statt und sind kostenfrei. Info und Anmeldung unter www.kinderuni.hs-kl.de.