Am 21. Mai startet die Hochschule (HS) Kaiserslautern ihr diesjähriges Programm zur Kinder-Uni an den drei Studienorten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Erstmals seit zwei Jahren finden die meisten Veranstaltungen wieder in Präsenz statt.

Die Beiträge wollen Kindern zwischen acht und zwölf Jahren Antworten auf typische Kinderfragen geben und auf leicht verständliche Weise wissenschaftliche Hintergründe erklären. Mitmachen ist angesagt: Den Auftakt der Veranstaltungsreihe, die an den drei Hochschulstandorten bis zu den Sommerferien läuft, machen am kommenden Samstag am Campus Pirmasens die Veranstaltung „Spurensicherung: Fasern unter dem Mikroskop“ und in Zweibrücken die beiden Beiträge „Science Quiz – Rätsel aus Natur und Wissenschaft“ sowie „Wie wirkt Werbung?“. Es folgen am 31. Mai die Online-Veranstaltung der Bibliothek mit dem Titel: „Die Welt der Bücher – Wissenswertes und Kreatives“ und der Workshop „Was ist eigentlich DNA und wie können wir sie sichtbar machen?“ am Studienort Kaiserslautern.

Die HS Kaiserslautern lege besonderen Wert auf eine praxisnahe Wissensvermittlung. Deshalb können die teilnehmenden Kinder in allen angebotenen Veranstaltungen selbst etwas ausprobieren. In Kaiserslautern wird unter anderem in Mitmachversuchen geklärt, warum wir die Tomate als rote Frucht sehen, wie wir aus Lebensmitteln Farben gewinnen oder farbiges Wasser entfärben können. In weiteren Veranstaltungen geht es um optische Täuschungen oder kann die Lizenz zum Löten erworben werden oder auch ein Dieb mittels Spurensicherung und -auswertung überführt werden.

Anmeldung läuft

Interessierte Kinder können sich für die jeweiligen Veranstaltungen anmelden und erhalten einen richtigen Studierendenausweis, in dem nicht nur die persönlichen Daten, sondern auch die besuchten Veranstaltungen eingetragen werden. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei.

Weitere Auskunft ist unter der Telefonnummer 0631 3724-2163 erhältlich sowie über die Internetseite www.kinderuni.hs-kl.de. Dort ist das ausführliche Programm mit Beschreibung der Einzelveranstaltung und mit Online-Anmeldemöglichkeit zu finden.