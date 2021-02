In Kaiserslautern findet am Freitag, 5. März, eine U18-Wahl statt. Neun Tage vor der eigentlichen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz können Jugendliche und Kinder ihre Stimme abgeben

In Kaiserslautern hat sich das Bündnis, bestehend aus den ansässigen Einrichtungen AWO Knotenpunkt, dem städtischen Referat Jugend und Sport, dem Stadtjugendring und dem Jugendparlament, der Aufgabe gewidmet, eine U18-Wahl für alle Kinder und Jugendliche in Kaiserslautern anzubieten. Geöffnet haben die U18-Wahllokale im Jugendhaus Kaiserslautern, Augustastraße 11, sowie beim evangelischen Stadtjugendpfarramt, Rittersberg 5, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

Auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren beschäftigen sich mit den Landtagswahlen und den diversen Themen. Selbstbestimmte Meinungsbildung, das Auseinandersetzen mit dem politischen System und das Hinterfragen von Parteiprogrammen sind laut den Organisatoren Herzstück der Initiative U18.

