Sehr zufrieden waren die Veranstalter mit der Aktion Halloween in the City für Kinder am Samstag. Damit konnten sie an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen, als das Citymanagement ebenso zu dem Spektakel eingeladen hatte und mehr als 1500 Kinder an dem ganztägigen Programm in der Innenstadt teilgenommen hatten. In diesem Jahr waren bei fast sommerlichem Wetter bereits bis 14 Uhr soviele Kinder da.

Bei entspannter Atmosphäre bastelten die Kinder Masken und schnitzten Kürbisse. Am Schminktisch konnten sie sich ein möglichst gruseliges Aussehen verpassen lassen. Vor der Stiftskirche wartete eine Fotowand auf die eindrucksvollsten Gruselgestalten. Das originellste Kostüm sowie die besten Kürbisschnitzereien wurden prämiert.