Kinder aus der Kindertagesstätte Hohenecken pflanzen am Walderlebnispfad Bäume, die auch in trockenen Sommern eine Überlebenschance haben sollen. Was sie dabei gelernt haben.

„Gemeinsam! Für den Wald“ unter diesem Motto finden gerade überall in Deutschland die Deutschen Waldtage statt. Was liegt da näher, als mit der ganz jungen Generation Bäume