Seit Wochen kursieren Meldungen über eine schwere Krankheitswelle, die vor allem kleine Kinder trifft: Das respiratorische Synzytialvirus, kurz RSV, macht von sich Reden. Wir haben bei Kaiserslauterer Kinderärzten nachgefragt: Wie kritisch ist die Lage tatsächlich?

„Es ist nicht nur RSV“, sagt Kinderarzt Sven Geist. „Es ist auch Influenza und ein klein bisschen Corona. Was wir aktuell sehen, sprengt unsere Kapazitäten. Wir sind seit etwa zwei, drei Wochen bei ungefähr 150 Prozent unserer normalen Termine. Bisher ist nicht in Sicht, dass die Welle abebbt.“ In der Praxis Düngfelder und Geist am Pfaffplatz arbeitet der Mediziner gemeinsam mit vier Kolleginnen.

„Insgesamt sind derzeit zehn verschiedene Viren unterwegs. Bei den ganz Kleinen von null bis zwei Jahren sehen wir tatsächlich sehr häufig RS. Bei den Vorschul- und Schulkindern ist es das Grippe-Virus, das dieses Jahr früher als sonst den Höhepunkt erreicht hat.“ Da der Großteil der Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen problemlos durchlebt wird, spielt dies für den Mediziner derzeit keine große Rolle.

Während das RS-Virus bei älteren Kindern schnupfen-ähnliche Symptome auslöst, kann es bei Säuglingen zu einer plötzlichen Verschlechterung des Gesamtzustands bis hin zu deutlicher Atemnot führen, die eine stationäre Aufnahme nötig macht. „Wir versuchen natürlich, was geht ambulant zu machen, um die Krankenhäuser zu entlasten. Aber manches ist in der Praxis einfach nicht möglich. Gerade wenn die kleinen Patienten auch noch das Essen und Trinken einstellen.“

Wirklich überraschend ist die Welle für Sven Geist nicht: „Eigentlich sehen wir RSV-Infektionen jedes Jahr. Allerdings waren wir wohl ein bisschen verwöhnter durch Masken, Lockdown und Abstandsregelungen, da sind die Zahlen etwas zurückgegangen. Jetzt ist es wieder wie vor Corona.“ So heftig wie derzeit habe er die RS-Welle allerdings selten in der Region erlebt.“ Der Arzt sieht im Einfluss von Witterungsbedingungen wie Luftverschmutzung, aber auch dem geringeren Maskeneinsatz mögliche Gründe für das derzeit zu beobachtende Phänomen. Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion sieht er nicht, „das ist eine normale Durchseuchung.“

Möglich ist eine passive Immunisierung. „Das ist eine Spritze, die sechs bis acht Mal gegeben werden muss. Allerdings wird diese nur bei Kindern eingesetzt, die ein hohes Risiko für einen gefährlichen Verlauf tragen, wie Frühgeborene oder Kinder mit angeborenen Herz- oder Lungenfehlern.“

In der Praxis für Kinderkardiologie, Neonatologie und Palliativmedizin arbeiten die beiden Ärztinnen Marina Gurevich und Kathrin Fritsche ebenfalls am Anschlag. „Wir müssen derzeit täglich ein bis zwei Kinder in die Klinik einweisen, weil wir sie ambulant nicht ausreichend behandeln können“, berichtet Marina Gurevich.

Um dem Patientenansturm gerecht zu werden, filtert sie durch Telefonsprechstunden vor: „Wer muss tatsächlich in der Praxis vorstellig werden und wen können wir auch telefonisch so weit beraten, dass eine gute Versorgung gewährleistet ist?“ Gleichzeitig gelte es, Eltern stärker in die Behandlung einzubinden. „Wir müssen den Eltern mehr zutrauen als bisher“, meint Kathrin Fritsche. „Es gibt Eltern, bei denen klappt das gut. Andererseits gibt es manche ausländischen Eltern, die aufgrund von begrenzten Sprachkenntnissen nur schwer verstehen, was wir ihnen erklären. Daneben pflegen einige einen anderen Umgang mit Erkrankungen bei den Kindern, als wir das hier gewohnt sind, das ist kulturell schwierig. Eltern müssen dennoch gut geschult werden, damit sie zum Beispiel im Ernstfall den Weg in die Klinik finden.“

Mit der Gabe bronchialerweiternder Tröpfchen in einer Inhalation versucht Kathrin Fritsche eine Versorgung zu Hause zu ermöglichen. „Natürlich bemühen wir uns, unsere kleinen Patienten von der Klinik und einer stationären Aufnahme fern zu halten. Schließlich wissen wir, wie schwierig die Situation für die Kollegen dort derzeit ist.“

Zusätzlich erschweren Lieferengpässe in den Apotheken die Lage. So werden Fieberzäpfchen halbiert, weil die Medikamente nicht in der richtigen Dosierung lieferbar sind. „Inhalationshilfen, die für die Behandlung der Kleinsten dringend von Nöten sind, sind ebenfalls kaum zu bekommen. Insofern ist eine vernünftige Versorgung schon eine ordentliche Herausforderung in diesem Winter“, meint die Kinderkardiologin.

Einen Tipp gibt Marina Gurevich frisch gebackenen Eltern mit auf den Weg: „Bis das Kind das erste Lebensjahr vollendet hat, raten wir derzeit davon ab, in große Gesellschaften zu gehen. Das sollte noch etwa bis April beachtet werden. Dann rechnen wir damit, dass die Welle nachlässt.“