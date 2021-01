Nach einem Verkehrsunfall wurden ein vierjähriger Junge und zwei Erwachsene am Montagnachmittag vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 59-jährige Autofahrerin die Vorfahrt einer 25-Jährigen nicht beachtet. Die Unfallverursacherin fuhr auf der Straße Am Weiherberg, die 25-Jährige auf der Kirchstraße. An der Kreuzung gilt „rechts vor links“. Es kam zum Zusammenstoß. Die Insassen im Auto der 25-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 16.000 Euro schätzt. Das Auto der 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wegen des Unfalls war die Kreuzung zeitweise gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen.