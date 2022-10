In der Römerstraße in Enkenbach-Alsenborn hat am Donnerstag ein etwa fünf bis sechs Jahre altes Kind ein Auto beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Gesucht werden nun Hinweise zu dem jungen Fahrradfahrer oder der Fahrradfahrerin. Bekannt ist bislang nur, dass das Kind einen grünen Helm auf hatte. Gegen 14.30 Uhr fuhr es in Höhe der Hausnummer 47a an einem parkenden Auto vorbei. Dabei geriet es an eine Seitentür des blauen Opel Corsa und beschädigte den Wagen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Nach dem Unfall fuhr das Kind weiter. Zeugen, die Hinweise auf den jungen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.