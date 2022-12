Am 20. März soll ein Nachfolger für Baudezernent Peter Kiefer (Freie Wähler) gewählt werden. Das hat der Stadtrat am Montag entschieden. Die zweite Amtszeit des Bad Dürkheimers, der 2007 zum Beigeordneten gewählt und 2015 im Amt bestätigt wurde, endet am 1. Juli. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin des 62-Jährigen muss laut Gemeindeordnung frühestens neun, spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit im Stadtrat gewählt werden. Bestimmt wird der Nachfolger in öffentlicher, aber geheimer Wahl für acht Jahre. Kiefers Geschäftsbereich umfasst aktuell die Zentrale Vergabestelle sowie die Referate Umweltschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz, Bauordnung, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen.

Die Bewerbungsfrist für die Stelle, die ausgeschrieben wird, endet laut Oberbürgermeister Klaus Weichel am 28. Februar, also zwei Tage nach einer möglichen Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt. Nach der Kommunal-Besoldungsverordnung des Landes wird die Beigeordnetenstelle zunächst nach B3 (8800 Euro monatlich) vergütet, nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit ist eine Höherstufung in die Besoldungsgruppe 4 (9300 Euro) möglich. Daneben wird eine Dienstaufwandsentschädigung von rund 170 Euro gewährt. Die FDP hatte dafür plädiert, die Stelle einzusparen.