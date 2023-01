Das Jahr 2023 ist noch keine zwei Wochen alt, da sehen sich Rettungskräfte schon mit einem Klassiker unter den vermeidbaren Einsätzen konfrontiert: auf dem Herd vergessenes Essen. Denn wie die Polizei mitteilt, haben angebrannte Kichererbsen am Montagabend den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.30 Uhr alarmiert, weil es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordbahnstraße zur Rauchentwicklung kam. Vorsorglich wurde der Wohnkomplex geräumt. Wie sich herausstellte, hatte ein Hausbewohner in seiner Küche Essen auf dem eingeschalteten Herd stehenlassen. Die angebrannten Kichererbsen wurden gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Jetzt wird geprüft, ob der Verantwortliche für die Einsatzkosten aufkommen muss.