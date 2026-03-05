„Seid gegrüßt, mein Freund!“ Mit diesen Worten heißt Kaiser Friedrich Barbarossa die Besucher des Stadtmuseums willkommen – als zweisprachiger 3D-Avatar mit rotem Bart.

Die Stimme klingt etwas blechern, ist aber gut verständlich. Er wirkt gebildet – der Künstlichen Intelligenz sei Dank – aber überaus freundlich und zuweilen sogar humorvoll. Ein bisschen altklug vielleicht und zuweilen ein wenig prätentiös und hochgestochen wirkt er, aber wer kann schon mit Gewissheit sagen, wie Adlige im Mittelalter tatsächlich gesprochen haben. Sei's drum. Rechtzeitig zum Stadtjubiläum steht Kaiser Friedrich Barbarossa als digitaler Gesprächspartner in der Darstellung des goldenen Cappenberger Kopfes den Besuchern des Stadtmuseums zum Smalltalk zur Verfügung.

Das KI-Projekt „Frag Friedrich Barbarossa“ nutzt fortschrittliche Technologie, um das historische Erbe der Stadt Kaiserslautern auf innovative Weise zu vermitteln. „Obwohl interaktive Medienstationen heute in vielen Museen verbreitet sind, gehört ein sprechender, dialogfähiger, webbasierter 3D-Avatar zu den technologischen Ausnahmen“, erklärt Ideengeber und Schöpfer Christoph Dammann. Der Leiter des städtischen Kulturreferats „wollte für unser Stadtjubiläum einen Anziehungspunkt in unserem Stadtmuseum schaffen, der ein besonderes Erlebnis bietet“.

3D-Modellierung, Künstliche Intelligenz und Spracherkennung

Der Avatar, den Dammann innerhalb weniger Monate gemeinsam mit dem Stadtmuseum „in meiner Freizeit und mit Hilfe von ChatGPT“ entwickelt hat, basiert auf einer Kombination aus 3D-Modellierung, Künstlicher Intelligenz und Spracherkennung. Durch die Integration aktuellster Sprach- und Animationssoftware kann der Avatar in Echtzeit mit Menschen interagieren. „Dies eröffnet eine völlig neue Art der Kulturvermittlung, die besonders jüngere Generationen anspricht und für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich ist“, ist sich Museumsleiter Bernd Klesmann sicher.

„Das Projekt unterstreicht die Ausstrahlung unserer Stadt als Kultur- und Hochtechnologie-Standort und trägt dazu bei, unser kulturelles Erbe auf eine zeitgemäße Weise zu bewahren und zu vermitteln“, zeigt sich auch Bürgermeister und Kulturdezernent Manfred Schulz begeistert. „Das ist einer der besten, witzigsten und nachhaltigsten Beiträge zu unserem Stadtjubiläum“, sagt Schulz. Und einer der günstigsten obendrein. Einzig der Lautrer Spezialist Tilman Weis, Absolvent des Studienganges Virtual Design an der Hochschule Kaiserslautern und heute als selbstständiger 3D-Artist tätig, hat bei der Erstellung der Mimik des Avatars Unterstützung geleistet. Die laufenden Betriebskosten des Avatars betragen nach Angaben der Stadt weniger als 20 Euro im Monat.

„Der Gedanke an einen Ball aus Leder amüsiert mich“

Darin enthalten ist auch Barbarossas „treuer Minister Nikolaus Hertel“. Den zitiert der Kaiser-Avatar nur allzu gerne in seinen Antworten – zweideutig, witzig und durchaus fantasievoll. Um wen es sich bei dem imaginären Stichwortgeber tatsächlich handelt, wollte Christoph Dammann nicht verraten. Nur so viel: „Es gibt ihn wirklich.“

So sind denn auch die faktenbasierten, aber durchaus unterhaltsamen Dialoge der Besucher mit Friedrich I. zu erklären. Zum Thema Fußball und FCK hat er ganz eigene Ansichten für den „edlen Fragesteller“ parat. Statt mit Fußball hätten Männer zu seiner Zeit ihre Tapferkeit bei Ritterspielen unter Beweis gestellt. „Der Gedanke an einen Ball aus Leder amüsiert mich.“ Hätten die Menschen zu seiner Zeit bereits Fußball gespielt, „dann hätte wohl ein Ritter mit dem Schwert als Schiedsrichter die Regeln durchgesetzt“. Ein glühender Fußballfan scheint er jedoch nicht zu sein: „Fußball ist für die Menschen doch nur eine Ausrede, um Bier zu trinken.“

Kommt Lina Pfaff auch ins Museum?

Und welchen Rat hat Barbarossa für den 1. FC Kaiserslautern, damit es mit dem Aufstieg vielleicht doch noch klappt? Das Schicksal spreche hier eine eindeutige Sprache. „Wenn sie mit dem gleichen Eifer und der gleichen Entschlossenheit wie ich bei meinen Kreuzzügen“ zu Werke gehen, „dann wird es gelingen und ich werde alle beglückwünschen“.

Übrigens gibt es bereits eine Beta-Version des antwortenden Avatars, mit der tatsächlich auch eine längere, „echte“ Unterhaltung möglich ist. Oder wie es Manfred Schulz ausdrückt: „Fortschritt entsteht durch Mut, Neugierde, Wissen und Kreativität.“ Dammann pflichtet ihm bei: „Vielleicht gibt es schon bald einen Avatar von Lina Pfaff, um sich über die lebendige Industriegeschichte der Stadt unterhalten zu können.“ Oder von Fritz Walter. Der hieß eigentlich Friedrich mit Vornamen. Wie Barbarossa. Neben lebendiger Stadtgeschichte kann dem Museum etwas Fußballexpertise nicht schaden.