Künstliche Intelligenz in der Verwaltung: nichts Ungewöhnliches. Dass in der Stadt Kaiserslautern eine Stelle zur Koordinierung von KI eingerichtet wird, dauert aber noch.

Dass künstliche Intelligenz dem Menschen viel Arbeit abnehmen kann, wird im Alltag immer deutlicher. Doch sie birgt auch Gefahren. In Verwaltungen beispielsweise muss besonders darauf geachtet werden, dass KI den Datenschutz einhält und rechtssicher ist. In der Stadt Kaiserslautern soll deshalb eine Stelle eingerichtet werden, die die KI-Nutzung koordiniert.

Schon zum Haushalt 2026 war eine solche KI-Stelle Thema – beschlossen wurde sie jedoch nicht. Deshalb griff die SPD in der jüngsten Stadtratssitzung die Bestrebung noch einmal auf. „Es gab damals keine Mehrheit für die Schaffung“, rief SPD-Fraktionschef Patrick Schäfer in Erinnerung.

Deshalb beantragte seine Fraktion nun, die Verwaltung solle eine Stellenbeschreibung erstellen, die organisatorische Zuordnung festlegen, Haushaltsmittel im Stellenplan berücksichtigen und eine KI-Roadmap – also einen Fahrplan zur Einführung und Nutzung – erarbeiten und dem Stadtrat vorlegen. Gerade beim derzeitigen Fachkräftemangel könne KI das Verwaltungspersonal entlasten und Bürgern mehr Service bieten. Eine automatisierte Vorprüfung von Anträgen und die Erstellung von Bescheiden, Chatbots zur Beantwortung von Bürgeranfragen oder eine bessere Ressourcenplanung für Kitas, Schulen oder Verkehr könne KI beispielsweise übernehmen.

Die Grünen unterstützten den SPD-Antrag „zu 100 Prozent“, sagte deren Sprecherin Lea Siegfried, aber sie plädierte dafür, nach der Erarbeitung durch die Verwaltung den Antrag noch mal in den Digitalisierungsausschuss zu geben – wo das Thema bereits kürzlich diskutiert worden war –, und ihn dann im Stadtrat zu beschließen.

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) verwies auf den AI-Act – das europäische Gesetz zur Regulierung von KI – und betonte, dass „ein KI-Beauftragter in der Verwaltung unerlässlich ist“. Sie schloss: „Unsere Stellungnahme ist ausgesprochen positiv.“ Allerdings könne die Stelle nun erst mit den Haushaltsberatungen für 2027 beschlossen werden.

Diese Verzögerung durch die Ablehnung des Rats für 2026 bedauerte Stefan Glander (Linke) und merkte an: „Intelligenz braucht manchmal etwas länger.“ Und schob hinterher: „Auf künstliche Intelligenz können wir verzichten, aber auf natürliche nicht.“

Einstimmig nahm der Stadtrat den Prüfauftrag der SPD an.