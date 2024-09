Der Personalmangel in den städtischen Freibädern hatte im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die SPD im Stadtrat die Idee ins Spiel brachte, Künstliche Intelligenz zur Unterstützung der Badeaufsicht – vorrangig in der Waschmühle – einzusetzen. Das Referat Digitalisierung und Innovation wurde damit beauftragt, nach Lösungen zu schauen. Wie Dezernentin Anja Pfeiffer (CDU) am Mittwoch im Sportausschuss erklärte, befinde sich das Projekt aktuell in der Marktsondierung. Das habe ihr das entsprechende Referat auf Nachfrage mitgeteilt. „Der weltweite Marktführer hat das Referat Digitalisierung und Innovation zunächst auf das zweite Quartal 2025 vertröstet, da dieser sich aufgrund der Größe des Schwimmbades aktuell technisch nicht in der Lage sieht, eine KI-gestützte Überwachung sicherzustellen“, zitierte sie aus einer Mitteilung des Referats. Es liefen mehrere Anfragen, darunter sei auch eine „vielversprechende Kontaktaufnahme mit einem regionalnahen Unternehmen“. Für weitere Informationen sei es noch zu früh.