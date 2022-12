Nach zwei Siegen überzeugend in die Gewichtheber-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gestartet, soll auch am Samstag um 18 Uhr in der Kindsbacher Mehrzweckhalle im Nachholkampf der AC Altrip für die KG Kindsbach/Rodalben kein Stolperstein sein. Bei einem Sieg würde die Kampfgemeinschaft den AC Weisenau von der Tabellenspitze verdrängen.

Endlich wieder Gewichtheben an traditionsreicher Stätte in der Kindsbacher Mehrzweckhalle. Nach zweieinhalb Jahren ohne Wettkämpfe hofft KG-Trainer Ludwig Becker auf eine große Zuschauerresonanz. Doch angesichts einiger Probleme dürften seine Heber nicht an ihre bisherigen Leistungen im Bereich um 200 Kilo-Punkten herankommen. Fehlen wird definitiv Jonas Reckel. Tobias Wille und Waldemar Wiederkehr werden nach überstandener Grippe noch nicht an ihr Limit gehen können. Heben sollen Franziska Zott, Hannah Hohmann, Lukas Groß, Wille und Wiederkehr. Sind alle fit, soll entweder Hannah Hohmann oder Lukas Groß außer Konkurrenz starten, denn Streichergebnisse sind nicht mehr möglich. Möglich wäre allerdings eine Splittung von zwei Disziplinen auf zwei Heber, was in der Bundesliga schon über Jahre praktiziert wird.

„Die Punkte von Reckel, der im ersten Kampf mit 51 Punkten seine Stärke andeutete, werden uns fehlen. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir mit etwa 180 Punkten den AC Altrip, der in den letzten zwei Jahren nicht an unsere Leistungen rankam, sicher bezwingen werden“, gibt sich KG-Trainer Ludwig Becker kämpferisch.

KG als Favorit

Doch auch das Team des AC Altrip, in vergangenen Jahren der große Konkurrent des Becker-Teams, ist personell nicht auf „Rosen gebettet“ und musste im letzten Kampf krankheitsbedingt gebeutelt in Wemmetsweiler passen. „Diesmal können wir antreten, doch sehe ich die KG in der Favoritenstellung. Mal schauen, was möglich ist“, schaut AC-Trainer Thomas Wenz dem Kampf gegen den alten Rivalen entgegen. Dabei hofft er in der Besetzung Christian Wenz, Tanja Weber, Leon Reissauss-Herrera auf etwa 120 Punkte. Bisher waren in gleicher Besetzung 133 Zähler möglich.