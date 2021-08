Die Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde des Landkreises in Landstuhl hat aufgrund von Betriebsferien beim Ökumenischen Gemeinschaftswerk vom 9. bis 29. August geschlossen. Ab Montag, 30. August, ist die Außenstelle in der Bruchwiesenstraße in Landstuhl wieder geöffnet.