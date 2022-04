Krankheitsbedingt ist die Kfz-Zulassung der Kreisverwaltung in Kaiserslautern, Lauterstraße 8, am Dienstag und Mittwoch, 19./20. April, geschlossen. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, sei noch offen, ob die Behörde an den restlichen Tagen der Woche geöffnet werden könne. Die Bürger könnten aber nach Landstuhl ausweichen: Die Kfz-Zulassungsstelle in der Bruchwiesenstraße ist an beiden Tagen geöffnet, zusätzlich auch am Mittwochnachmittag von 13.30 bis 16 Uhr.