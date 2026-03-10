Seit zehn Jahren bietet KeyTown Escape-Room-Abenteuer in Kaiserslautern an. Seit Neuestem können sich Rätselfans auf eine virtuelle Reise mit VR-Brillen begeben.

Anfang Februar sind die KeyTown-Begründer Susanne und Matthias Ress von der Trippstadter Straße ins Herz von Kaiserslautern gezogen: In der Barbarossastraße 1 haben sie 400 Quadratmeter übernommen. Vorbei am Pony im Schaufenster und einem Nachbau des weißen Hais erwartet den Besucher die größte Neuerung direkt um die Ecke: eine leere Fläche mit seltsamen Klebemarkierungen auf dem Boden neben mehreren Metern Regal. Dort liegen sieben VR-Brillen, die Besucher in unbekannte Gefilde entführen wollen. Ob Zombie-Jagd oder ein Besuch bei Alice im Wunderland, ob Burger-Braterei oder Bogenschieß-Challenge – mit einem Knopfdruck ist alles möglich.

Die erste Geburtstagsgesellschaft hat das Spiel schon getestet. „Die hatten hier mächtig Spaß“, erzählt Susanne Ress von den sechs Jugendlichen, die zur Einweihung gemeinsam die Möglichkeiten des virtuellen Raums erkundet haben. „Solche Veranstaltungen können wir uns in Zukunft häufiger vorstellen. Für Familien sind Escape-Rooms eine feine Sache.“ Kinder im Grundschulalter seien allerdings mit der einstündigen konzentrierten Knobelei überfordert. Da biete das gemeinsame Toben im virtuellen Raum eher eine Alternative. „Hier haben wir die Möglichkeit, nach einer Viertelstunde zu tauschen. Und es kann ziemlich witzig sein, zuzusehen, wie die Kollegen unsichtbare Basketbälle durch die Gegend werfen. Grundsätzlich funktioniert das virtuelle Angebot aber für alle von acht bis 80 Jahren. Da kann jeder seinen Spaß haben“, sagt Ress.

Spieler laufen nicht ineinander

Kurz darauf stehe ich mit Controllern in den Händen und VR-Brille auf der Nase auf der Spielfläche. Ein gepolstertes Plastikgestell hält die Brille sicher an Ort und Stelle, nichts drückt oder wackelt, Kabel gibt es keine. „Das magnetisch befestigte Akku-Pack hält circa eine Stunde. Das kann man sogar während des Spiels wechseln. Du bist so in der Welt, davon kriegst du gar nichts mit“, erläutert Ress.

Stimmt. Kaum sitzt die Brille auf der Nase, befinde ich mich zwischen blinkenden Spielautomaten in einer Hochhaus-Etage. Der Blick durchs Fenster zeigt mir Straßenschluchten und schwindelerregende Tiefe – schnell mache ich einen Schritt zurück. Die räumliche Illusion ist sehr realistisch. „Deshalb läuft man während des Spiels auch nicht ineinander“, räumt Matthias Ress mit Bedenken auf, wie das wohl mit sechs zappeligen Zauberschülern gleichzeitig auf der Fläche abläuft. „Man sieht die Avatare der anderen und reagiert darauf. Da rennt keiner durch den anderen durch.“

Größe und Flair in neuen Räumen passen

Susanne Ress ergänzt: „Viele sind erst ein bisschen skeptisch. Deshalb: Einfach vorbeikommen und ausprobieren! Es ist ganz anders als zu Hause allein im Zimmer. Du spielst hier mit deinem Team, kannst dich absprechen und ,High Five’ geben.“ Mit dem weißen Kaninchen im Bau verschwinden oder gemeinsam gegen die Alien-Invasion kämpfen – die Möglichkeiten erscheinen unendlich.

Beinahe hätte der Umzug die Unternehmer direkt zurück zu ihren Wurzeln geführt. 2015 sammelten die beiden Rätselexperten ihre erste Escape-Erfahrung als Kunden bei TeamEscape in Kaiserslautern – ein Erlebnis, das zwei Jahre später zur eigenen Unternehmensgründung als Escape-Game-Anbieter führte. Nun bestand das Angebot, die Räume von TeamEscape in der Merkurstraße zu übernehmen. „Doch dann kam eine vom 42 organisierte Urban-Future-Tour, um sich Potenzialflächen anzuschauen. Wir kamen hier rein und wussten: Die Größe, die bereits vorhandene Ausstattung, der Flair, das entspricht uns und unseren Plänen einfach.“

Getüftelt wird in eigener Werkstatt

Großzügige Räume in Industrial-Chic mit weiß gestrichenen Ziegelwänden und Relikten, die von der bewegten Vergangenheit des Hauses als Druckerei, Filmkulisse, Malerei und Werkstatt berichten, erwarten die Besucher. Gut ein Jahr hat es von der Entscheidung für den Umzug bis zum tatsächlichen Bezug der Räume gedauert. Rund 100.000 Euro Eigenkapital sind geflossen, um die Vorgaben von Brandschutz und Bausicherheit sowie eigene Ideen zu realisieren.

Obwohl die vergangenen Wochen bereits in einer Art Ausnahmezustand verliefen, um rechtzeitig zum gesetzten Eröffnungstermin Anfang Februar starten zu können, ist das neue KeyTown noch alles andere als fertig. „Bis Ostern wollen wir den zweiten Escape-Raum aufgebaut haben“, sagt Susanne Ress optimistisch – wohlwissend, wie viel Arbeit das noch bedeutet. Auch wenn die neue Tapete bereits griffbereit liegt und der Raum im Kopf schon längst steht: Die Bretter, die die zukünftige Rätselwelt bergen, lagern noch in der neuen Werkstatt im Keller. Auf gut 60 Quadratmetern wird dort künftig an Rätselstorys getüftelt und das zugehörige Equipment gebaut.

Info

KeyTown befindet sich in der Barbarossastraße 1, Parkplätze gibt es direkt vor der Tür. Terminbuchung auf www.keytown.de. Kurzentschlossene können sich telefonisch unter 0631 31163901 melden.

