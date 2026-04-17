Kevin Kiy steigt wieder in den Ring – ein besonderer Kampf für den Profiboxer. Zum ersten Mal tritt er als deutscher Meister im Halbschwergewicht an.

Gegner im Frankfurter Zoogesellschaftshaus ist Deniz Altz. Ein Boxer mit einer bemerkenswerten Kampfbilanz.

An seiner Favoritenrolle lässt Kevin Kiy keinen Zweifel: „Ich bin deutscher Meister und Favorit.“ Das zeugt von Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Stärke. Auch diesmal hat sich der aus Schopp stammende Preisboxer intensiv auf den Kampf vorbereitet. Im Challenge Club in Frankfurt floss viel Schweiß. Kiy fühlt sich dort wohl, lobt die „familiäre Atmosphäre“ und bezeichnet das Gym als sein „zweites Zuhause“. Viele Sparringsrunden absolvierte er mit Michael Seitz, dem Kaiserslauterer Cruisergewichtler. Bei jeder Trainingseinheit war auch Frank Kiy dabei, der Vater und Headcoach des deutschen Meisters. Von dessen großer Erfahrung als Trainer profitiert Kevin Kiy.

Der 30-Jährige ist sich bewusst, dass ihm am Samstag im Zoogesellschaftshaus ein besonderer Kampf bevorsteht. Zum ersten Mal in seiner Karriere bekommt er es mit einem Rechtsausleger zu tun. Darauf hat er sich im Training gezielt vorbereitet. Aber der Kampf hat noch eine Besonderheit – es ist der erste nach seinem Titelgewinn. Im vergangenen November wurde Kiy in der Kölner X-Post deutscher Meister. Er besiegte dort vor großer Kulisse den Lokalmatador Marc Lambertz. „Damit hatte ich mir den Traum von der deutschen Meisterschaft erfüllt“, unterstreicht Kevin Kiy die Bedeutung dieses Sieges.

Der nächste Schritt

Sein Ziel aus den Anfangstagen seiner spät begonnenen Profikarriere hatte er bereits im zehnten Kampf erreicht. Damit begann für ihn eine neue Phase. „Ich will so weit kommen, wie es geht“, sagt Kiy und sieht den Kampf gegen Deniz Altz als nächsten Schritt auf dem Weg zu lukrativen Duellen. Im kommenden Herbst wird er wieder in Köln in den Ring steigen. Sein dritter Auftritt in der Domstadt. Da er in seinen ersten beiden Kämpfen in der X-Post die Veranstalter der German Boxing Series beeindruckte, wird er im dritten als „Heimboxer“ kämpfen. „Das ist für mich eine Auszeichnung“, sagt Kevin Kiy und freut sich auf diesen Auftritt. Auch da kann er wieder auf die Unterstützung seiner zahlreichen Fans aus Schopp rechnen.

Doch erst einmal muss er die Pflichtaufgabe am Samstag beim „Boxing in the Zoo“ gegen Deniz Altz lösen. Im achten Kampf des Abends wird er sich als „Teutonicus“, Kevin Kiys Kampfname, dem Publikum in Zoogesellschaftshaus präsentieren. Zum zweiten Mal kämpft er dort. Bei seinem Debüt schlug er Robert Wagner k. o. Am Samstag ist es sein elfter Ringauftritt, in dem er seiner fast makellosen Bilanz – einer seiner Kämpfe endete unentschieden – den zehnten Sieg hinzufügen will. Mit einem K.-o.-Erfolg – seinem achten – würde er seinen Ruf als schlaggewaltiger Boxer weiter festigen.

Ein erfahrener Gegner

Aber er trifft auf einen erfahrenen Gegner. Trotz seiner erst 25 Jahre hat Deniz Altz schon 46 Profikämpfe absolviert. Seine Bilanz ist ausgeglichen: 23 Siegen stehen 23 Niederlagen gegenüber. Kevin Kiy kennt seinen Gegner: Im Juli 2025 sah er ihn im Kampf gegen Michael Seitz verlieren. Was seinem Sparringspartner damals gelang, will Kevin Kiy am Samstag wiederholen.

Nach dem Kampf in Frankfurt steht für ihn eine Ehrung auf dem Programm. Im Mai wird ihm bei der Sportlerwahl des Kreises Kaiserslautern eine Goldmedaille überreicht.