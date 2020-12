Im Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn in der Schumannstraße sind zu den bereits vier bestätigten Corona-Infizierten, zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter, keine weiteren Fälle dazu gekommen. Das hat Heimleiter Tilman Leptihn mitgeteilt. Am Freitag wurden die noch ausstehenden Bewohner und Mitarbeiter getestet. Sie alle sind negativ.

In den vergangenen Tagen seien in der Pflegeeinrichtung insgesamt 136 Schnelltests durchgeführt worden. Die Besuchsregelung wird vorerst nicht geändert. Nach Rücksprache mit der Heimaufsichtsbehörde und dem Gesundheitsamt bleibe das Besuchsverbot vorerst bis Sonntag, 13. Dezember, bestehen. In der kommenden Woche sollen alle Bewohner und Mitarbeiter im Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn erneut getestet werden. Zum Einsatz kommen dann erneut Schnelltests. „PCR-Tests werden nur bei begründetem Verdacht gemacht.“

Je nach der Entwicklung und den neuen Testergebnissen werde dann entschieden, ob Angehörige die Bewohner wieder besuchen dürfen.