Wie feiert man eigentlich Kerwe während der Corona-Pandemie? Die Erfenbacher wissen es: Von Freitag auf Sonntag wurde hier die alljährliche Orts-,,Kerb“ in und um das historische Bachbahnmuseum in der Siegelbacher Straße veranstaltet. Und trotz der widrigen Umstände stellten die Verantwortlichen ein kleines aber feines Fest-Wochenende auf die Beine.

„Wo gäbbt's dann was zu Esse und zu Tringe“, fragte ein Kerwe-Gast am Sonntagvormittag. „Do bezahle und dann do hin Esse hole“, erwiderte die nette Dame an der Kasse.