Eins ist gewiss: So schnell wird es Wilhelm Henn nicht mehr langweilig. Heilfroh, dass er endlich wieder tun darf, was er eben am allerliebsten macht, verheißt die Maikerwe für den Schausteller ein besonderes Vergnügen. Wenn’s heute Abend auf dem Messeplatz losgeht, hat der Lauterer gleich dreifach Spaß.

Es ist nicht mal die erste Station in diesem Jahr. Henn war zunächst in Recklinghausen, hat danach noch in Stuttgart ein Volksfest neuerer Zeitrechnung erlebt. Feiern ohne Maske, ohne Abstand, ohne jede Regel zum vermeintlichen Gesundheitsschutz: Was bis Ende 2019 selbstverständlich schien und dann mit einem Male passé war, das wissen nicht nur Festbesucher neu zu schätzen. Das ist für jene, die vom Vergnügen anderer Menschen letztlich leben, von umso höherer Bedeutung.

„Verdammt harte Zeit“

„Es war schon eine verdammt harte Zeit“, blickt Henn zurück. Knall auf Fall war Schluss, ist er – wie all seine Kollegen landauf, landab – in eine Art Schockstarre verfallen. Die hat sich langsam gelöst und einer bitteren Erkenntnis Platz gemacht: So schnell wird sich kein Karussell mehr drehen, keine Achterbahn lossausen, keine Zuckerwatte übern Tresen gehen. Das heißt auch: keine Einnahmen. Was nun?

„Ich habe mal umgesattelt und bin bei einer Firma als Lkw-Fahrer eingestiegen“, blickt Henn auf die Zeit zurück, da er hinterm Steuer sitzen musste, um wenigstens ein Auskommen zu haben. Vergessen ist das nicht. Aber es nagt längst nicht mehr so sehr, seit klar ist: Corona hin oder her – man kann nicht ewig jegliches Vergnügen verbieten.

Lauter fröhliche Kinderaugen

Das heißt nun auch: endlich wieder Lauterer Kerwe. Das allein wäre für Henn und seine Ehefrau Marion schon Grund genug, sich riesig auf die elf kommenden Tage und Abende zu freuen. Nun verheißt die Maikerwe anno 2022 für das Ehepaar Henn gleich dreifach Spaß. Einmal, weil er daheim wieder an seinem Karussell stehen und in fröhliche Kinderaugen schauen kann.

Der zweite Grund kann mittlerweile krabbeln, der dritte hält noch die weit überwiegende Zeit Schläfchen. Pyper hat schon im April vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt. Seit zwei Tagen hat sie eine kleine Schwester – Shayana. „Meine Tochter hat mich zum dritten Mal zum Opa gemacht“, verkündet denn Wilhelm Henn stolz.

Auch der Uropa freut sich

Die beiden Kleinen sind – wenngleich hinter den Kulissen im Wohnwagen – auch zur Kerwe dabei. Ganz zur Freude vom Uropa: Auch Wilhelm Henn senior (81), der frühere Chef der Schausteller-Vereinigung, hat da richtig Spaß dran.