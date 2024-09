Viel Musik, Kulinarisches und ein buntes Programm für Jung und Alt wurde am Wochenende auf der Kerwe in Mölschbach geboten. Im Vordergrund stehen für viele Besucher aber die Begegnungen.

„Am Freitagabend haben schon einige auf den Tischen getanzt“, beschreibt Ortsvorsteherin Jutta Rech die Stimmung am Abend des ersten Tages der Zeltkerwe in Mölschbach. Für den gelungenen Start sorgte die Band Magic nach dem traditionellen Fassbieranstich. Kulinarisch waren die Kerwebesucher gut versorgt, vor allem die Mölschbacher Eigenkreation „Knödel-Döner“ – bestehend aus einem Brötchen mit Sauerkraut und einem Leberknödel – sei gut angekommen.

„Die Organisation der Kerwe ist für die Vereine viel Arbeit. Dieses tolle Erlebnis verdient Anerkennung. Der Sportverein hat in diesem Jahr neben Bier und Wein auch selbstgemachte Cocktails im Angebot“, berichtet Rech, die die neue Ortsvorsteherin von Mölschbach ist. Am Samstagabend war mit der Band Snoopy wieder für musikalische Unterhaltung gesorgt. Am Sonntagmittag stand der Kerweumzug mit anschließender Kerwerede an sowie Musik von der Band Happy Dance. Am Montag spielte zum Abschluss die Band Pfälzer Wind.

Für die Kinder war ebenfalls einiges geboten. „Wir haben dieses Jahr zwei Fahrgeschäfte auf der Kerwe, ein Kinderkarussell und einen Flieger für die älteren. Im Zelt wurde auch Kinderschminken angeboten,“ erzählte Rech. „Die Kerwe ist auch ein Begegnungsort. Es kommen Leute von früher und man sieht, wie die Kinder älter werden. Die ausgelassene Stimmung hier und die Leute zu sehen, das ist für mich das Schönste“, berichtete die Ortsvorsteherin.