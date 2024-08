Partystimmung im Zelt hat es zum Kerweauftakt in Morlautern am Samstag gegeben. Ein Höhepunkt war der Umzug am Sonntag – auch wenn dieses Mal nur wenige Fahrzeuge dabei waren.

„Die Musik hörte man an diesem Abend noch lange im ganzen Ort“, berichtet Ortsvorsteher Alexander Lenz vom Auftritt der Band Fused beim Kerwerock in Morlautern. Am Sonntag stand dann das „Highlight des Dorflebens“ an: der Kerweumzug. „Alle Wagen waren toll geschmückt, jeder Verein ist anders und genau das macht den Umzug so toll“, betont Lenz. Doch der Ortsvorsteher sorgt sich auch um die Zukunft des Umzugs. Wegen neuer Auflagen durften nur wenige Fahrzeuge teilnehmen. „Das ist sehr schade“, bedauert er. Besonders für ältere Leute sei es immer schön gewesen, denn „auf den Wagen konnten auch sie am Umzug aktiv teilnehmen“. Alexander Lenz sagt: „Durch die neuen Auflagen wird das alles schwieriger. Das könnte sich zu einem Problem entwickeln.“ Dennoch hofft er, „dass wir noch viele Jahre weitermachen können“.

Kerwebeerdigung am Dienstag

Die Kerwerede wurde traditionell von „Kerwepfarrer“ Erik Heieck gehalten, der Abend musikalisch von den Schlossmusikanten und DJ Michael begleitet. Auf den Frühschoppen am Montag hatte sich Lenz besonders gefreut. Für den Montagabend hatte sich Acoustic Fight angesagt. Zum Abschluss gibt es am Dienstag um 15 Uhr noch das Kerwecafé, bei dem laut Lenz „alle Altersklassen zusammenkommen und man viele Leute sieht, die man sonst eher nicht treffen würde“. Er nutze dies, um mit den älteren Bürgern ins Gespräch zu kommen. Bei Einbruch der Dämmerung findet dann die Kerwebeerdigung statt. Der Ortsvorsteher freut sich schon auf die „lustigen Anekdoten“, die dann erzählt werden.