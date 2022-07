Der Niederkirchener Ortsteil Morbach feiert vom Freitag bis Montag seine traditionelle Kerwe. Auf dem Kerwe-Platz hinter der ehemaligen Schule werden im Festzelt Musik und kulinarische Schmankerl geboten. Für das Programm und die Organisation ist neben dem Sportverein und der Straußjugend der Heimat- und Kulturverein „Morbacher Freunde“ zuständig. Zum Kerweauftakt am Freitag wird ab 18 Uhr ein Bayrischer Abend mit Haxen vom Grill, Weißwürsten, Festbier und Unterhaltungsmusik geboten. Am Samstag gibt es ab 21 Uhr Livemusik mit der Band „Full House“. Am Sonntag startet der Kerweumzug ab 13 Uhr mit anschließender Kerweredd. Zum Kerweausklang am Montag erwartet die Besucher ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit Mittagstisch und Unterhaltungsmusik. Für die Kinder ist während des gesamten Wochenendes eine Hüpfburg aufgebaut.