Inspiriert von der neuen Ausstellung „Vally Wieselthier – Golden Girls No. 2“ in der Pfalzgalerie bietet Humboldt-Stipendiatin Cristina Beard zusammen mit Benjamin Košar, dem Leiter der Kunstvermittlung des Museums, einen dreiteiligen Keramik-Workshop „Art Deco-Flowers“ an. Er startet am Dienstag, 22. November, um 18 Uhr startet. Weitere Termine sind am 30. November und 7. Dezember.

Blumen sind ein zentrales Motiv in den Stoffentwürfen und der Keramik von Vally Wieselthier, die als Diva der Wiener Werkstätte gilt. In einem poppigen Orange zieren sie zum Beispiel den Körper der Figur „Flora“ . Wie man solche Blumen herstellt und glasiert, zeigt Cristina Beard im Workshop, bevor man dann selbst gestaltet. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Studenten; Anmeldung erforderlich unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de.