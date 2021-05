Auf die Kennzeichen eines Fahrzeugs hatten es am Wochenende Diebe in der Königstraße abgesehen. Am Sonntagvormittag meldete die Halterin eines weißen Opel Astra, dass an ihrem Wagen das hintere Kennzeichenschild verschwunden ist, so die Polizei. Das vordere Schild war so verbogen, dass ein Diebstahlsversuch vermutet werden könne. Die unbekannten Täter müssen sich laut Polizei zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, an dem Wagen zu schaffen gemacht haben. Das Fahrzeug war im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 115 abgestellt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise unter Telefon 0631/369-2250 an die Polizei.