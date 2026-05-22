Unbekannte haben in der Straße Ätzweide in Kaiserslautern-Erfenbach an einem geparkten Mercedes das vordere Kennzeichen samt Halterung gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Tat passierte in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Die Täter benutzten nach Angaben der Polizei einen spitzen Gegenstand, um die Halterung zu lösen und zerkratzten dabei den Lack im Bereich des Kennzeichens. Die Höhe des Schadens ist unklar.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, an dem grünen Auto etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Telefon 0631 369-14299.