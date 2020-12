Ein Brand im Keller eines Zweifamilienhauses in der Birkenstraße Enkenbachs machte das Gebäude zumindest kurzfristig unbewohnbar. Der 16-jährige Sohn einer Familie nahm am Donnerstag gegen 18.40 Uhr Brandgeruch wahr und alarmierte die Feuerwehr. „Zu dem Zeitpunkt waren vier von insgesamt sechs Bewohnern im Haus“, informiert Polizeisprecherin Diana Eilenz. Nicht alle konnten sich selbst in Sicherheit bringen, „eine Bewohnerin musste von der Feuerwehr über die Leiter aus dem Obergeschoss geholt werden“. Flammen waren nicht das Hindernis, sondern der Rauch versperrte den Fluchtweg. „Das verrauchte Gebäude war erstmal nicht mehr bewohnbar, auch der Keller stand wegen der Löscharbeiten unter Wasser“, berichtet Eilenz. Zudem waren Gas und Strom vorsorglich abgestellt worden. Deswegen haben die Bewohner die Nacht bei Bekannten verbracht. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst ausgerückt, musste jedoch niemanden medizinisch versorgen. „Derzeit deutet nichts auf Brandstiftung hin“, sagt Eilenz, die Ermittlungen laufen.