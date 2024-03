Die Feuerwehr hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße einen Kellerbrand gelöscht. Zehn Personen und ein Hund wurden aus dem verrauchten Haus gerettet. Eine Person wurde leicht verletzt. Sie hatte Rauchgas eingeatmet und wurde ins Krankenhaus gebracht. „Der Alarm von Bewohnern ging bei uns gegen 3.45 Uhr ein“, teilt Einsatzleiter Rüdiger Seifts mit. Schon auf der Anfahrt zu dem Haus auf dem Fischerrück sei eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar gewesen. „Ein ganzer Kellerverschlag hat gebrannt und zwar so stark, dass es dadurch zu einer Rauchgasdurchzündung kam und die Scheiben aus den Kellerfenstern geflogen sind“, so Seifts. Der Treppenraum und die Wohnungen waren soweit verraucht, dass die Feuerwehr zehn Bewohner über tragbare Feuerwehrleitern sowie über das Treppenhaus rettete. Parallel wurde der Brand im Keller unter schwerem Atemschutz bekämpft. „Eine Frau hat uns dann mitgeteilt, dass sie einen ihrer beiden Hunde vermisst. Den konnten wir ebenfalls retten. Er ist wohlauf“, sagt Seifts.

Die Feuerwehr Kaiserslautern war mit insgesamt 24 Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kamen mehrere Rettungswagen, die Polizei und Einheiten des städtischen Katastrophenschutzes. Der Einsatz war gegen 6 Uhr beendet.