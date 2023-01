Aus bisher unbekannter Ursache ist es am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus auf dem Betzenberg zum Kellerbrand gekommen. Laut Polizei bemerkten Anwohner das Feuer in der Rousseaustraße und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Wohnbereich verhindern und den Brand noch rechtzeitig löschen. Die Bewohner wurden vorsichtshalber aus dem Haus evakuiert. Sie konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr war mit 34 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem waren drei Fahrzeuge vom Rettungsdienst und der Katastrophenschutz im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.