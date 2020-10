Die Feuerwehr hat am Mittag einen Kellerbrand in einem Hochhaus auf dem Lämmchesberg gelöscht. Gegen 14 Uhr sei die Wehr zur Brandstelle gerufen worden, erläutert Einsatzleiter Andreas Burchert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Polizei berichtet, dass Rauch aus einem Kellerraum dringe. Aus einem Lichtschacht hinter dem Gebäude sei ebenfalls eine leichte Rauchentwicklung feststellbar gewesen. Der Angriffstrupp der Wehr ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor, wie Burchert schildert.

In dem Kellerraum habe eine geringe Menge an Unrat und Lagermaterial gebrannt. „Wir löschten das Feuer und entrauchten den Bereich mittels Belüftungsgerät“, so der Einsatzleiter. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr habe eine weitere Brandausbreitung verhindert werden können.

Gerade in einem Hochhaus seien schnelle und wirksame Löschmaßnahmen besonders wichtig, da aufgrund der großen Bewohnerzahl hier eine besondere Gefährdung bestehe, betont Burchert.