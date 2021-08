Feuer ist am Dienstagnachmittag in einem Keller eines Einfamilienhauses auf dem Lämmchesberg ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, bemerkten zwei zufällig vorbeikommende Jogger Rauch, der aus dem Keller aufstieg und alarmierten die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand ein Kellerraum in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der 33-jährige Bewohner des Anwesens wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber später wieder verlassen. Die Brandursache ist unklar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.