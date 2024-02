In der Nacht auf Sonntag hat in einem Mehrfamilienhaus in der Gaustraße aus bisher ungeklärter Ursache der Keller gebrannt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion 1 wurden l während ihrer Streife gegen 1 Uhr auf Flammen und Rauch aus dem Gebäude aufmerksam, teilte die Polizei mit. Die Polizisten evakuierten die 16 Hausbewohner unmittelbar, der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Anwohner und Polizeibeamte wurden durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Brand ein Bett in einem Kellerraum sowie die Stromversorgung des Gebäudes beschädigt. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Kaiserslautern übernommen wurden, heißt es weiter.