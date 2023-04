Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keiner der Zeugen der Messerstecherei, bei der am 29. Januar 2022 am Stiftsplatz ein 22-Jähriger zu Tode gekommen ist, habe gesehen, wie der inzwischen 20-jährige Angeklagten zugestochen habe. Dies berichteten die Polizisten vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Donnerstag von ihren Vernehmungen.

Ein Polizeibeamter sagte aus, bei seiner Ankunft in der Wohnung des Beschuldigten am Tattag habe jener schon gefesselt auf dem Fußboden gesessen. Er habe ihn über seine Rechte belehrt. Der Beschuldigte