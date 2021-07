Die Bebauung am Abendsberg muss neu geregelt werden. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am Montag dem Antrag der CDU zu, der bereits im April den Bauausschuss passiert hatte. Weitere Bebauung ist damit vorerst nicht möglich.

Oberhalb des Japanischen Gartens sollte auf einem Grundstück weitere Bebauung entstehen. Die CDU wie auch die Grünen hatten sich jedoch gegen eine Nachverdichtung dort ausgesprochen, da sie die Frischluftschneise erhalten wollen. Bereits in der Stadtratssitzung zuvor und dann im Bauausschuss hatte das Thema für eine durchaus kontroverse Diskussion gesorgt, vor allem, weil die CDU den ehemaligen Leiter des Stadtplanungsamtes als Berater hinzugezogen hatte und sich so ein Spannungsfeld zwischen Ratsmitgliedern und der Verwaltung aufgebaut hatte.

Nachdem der Bauausschuss mit nur einer Stimme Mehrheit den CDU-Antrag auf Neuaufstellung des Bebauungsplanes im April angenommen und den vorliegenden Bebauungsplan als Satzung abgelehnt hatte, folgte nun der Stadtrat mit deutlicherer Mehrheit von 33 zu 16 Stimmen diesem CDU-Vorstoß. „Damit ist das Verfahren beendet und wir sind nun gefordert, einen geänderten Bebauungsplan vorzulegen“, erläuterte Baudezernent Peter Kiefer (FWG). Die Bebauung am Abendsberg gehe damit „in die nächste Runde“.