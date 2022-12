Kreis Kaiserslautern. Gleich mehrere Einsätze hatte die Ramsteiner Feuerwehr an Heiligabend zu bewältigen. Dabei hatte ein alter Mann großes Glück, dass die Wehr noch rechtzeitig kam.

Von Gabriele Schöfer

„Morgens mussten wir zu einem Wassernotstand ausrücken. Nachmittags ging es weiter zu einer Notfalltüröffnung nach Steinwenden, wo ein Mensch im Badezimmer lag und medizinische Hilfe brauchte“, schildert die Ramsteiner Wehr, was am Samstag alles für die Ehrenamtlichen anstand. „Während der Bescherung mussten wir leider unsere Familien wieder alleine lassen.“ Ein Rauchwarnmelder hatte in der Ramsteiner Schulstraße Alarm geschlagen. Wie sich herausstelle, war dort ein dreistöckiges Wohnhaus bereits voller Qualm, weil Essen auf dem Herd angebrannt war.

90-jähriger Mann beim Kochen gestürzt

Der Trupp, der unter Atemschutz ins Gebäude einrückte, fand einen betagten Mann, der auf dem Boden lag. Der 90-Jährige war nach einem Schwindelanfall beim Kochen gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen, berichtet Wehrleiter Franz-Josef Preis auf RHEINPFALZ-Anfrage. Während der Senior hilflos am Boden lag, brannte sein Essen an und verqualmte die Wohnräume. „Das hätte schlimm ausgehen können“, sagt Preis.

Der 90-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Wehrleute brachten ihn ins Freie und übergaben ihn zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst. Das Haus musste längere Zeit belüftet werden, um den ganzen Qualm aus dem Gebäude zu bekommen. „Nach dem Einsatz konnten wir alle wieder nach Hause, um mit unseren Familien Weihnachten zu feiern.“

Brennender Adventskranz

Die Kollegen von der Weilerbacher Feuerwehr mussten in der Nacht zum Sonntag nach Mackenbach ausrücken, weil dort ebenfalls ein Warnmelder Rauch in einem Gebäude gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte entdeckten einen brennenden Adventskranz auf einem Tisch. „Dieser wurde mittels Kübelspritze abgelöscht und anschließend mit dem Tisch ins Freie gebracht.“