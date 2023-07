Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei 30 Grad schon in den Morgenstunden kann es in einem Schulsaal unangenehm heiß werden. Wie unangenehm, hat Elke Sittinger, Lehrerin an einer Kaiserslauterer Schule, in den vergangenen Wochen mehrfach erlebt. Was sie besonders ärgert, ist, dass sich nichts ändert.

Vorhänge, die zumindest ein wenig die Sonne abhalten könnten, seien seit Jahren nicht mehr komplett vorhanden oder ließen sich nicht vollständig zuziehen, schildert Lehrerin Elke