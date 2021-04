Nanja und Christian Krüger vom Hahnbacherhof warten mit einer Hiobsbotschaft auf: Statt musikalischer Grüße zum Auftakt einer nahenden Konzertsaison nun zum zweiten Mal nach 2020 die komplette Absage aller Veranstaltungen fürs laufende Jahr. Eigentlich wollten sie das im Vorjahr ausgefallene Programm – so weit als möglich – nachholen. Doch sie bemängeln immer wieder neue Restriktionen und Kreuz- und Querentscheidungen. Dies mache eine Planung und Organisation im Hinblick auf fehlende Zuschüsse unmöglich.

Die politischen Entscheidungen erinnern Krügers an ihre ersten Tanzschritte in der Tanzschule: Vor, zurück und Wechselschritt. Wenn sie auch derzeit vom kompletten Ausfall der Saison in ihrem Veranstaltungszentrum bei Schallodenbach ausgehen, lassen sie sich doch ein Hintertürchen offen und spekulieren, ob vielleicht im Spätsommer doch „was geht“.

Mit dem 2007 und 2008 umgebauten Bauernhof hatten sich die Krügers einen langgehegten Traum erfüllt: Aus Vorratslagern entstand das Bildhaus mit 450 Quadratmeter Galerie für die Ausstellung eigener Bilder und darunter aus dem Kuhstall der Musikclub Ventil, der schnell zum Selbstläufer avancierte: Es entstand eine überregionale gefragte Plattform für Jazz, Pop, Rock, Soul und Country sowie Folk, die Lücken im Angebot namhafter Veranstalter schloss.

Streams als Ohrfeige

In den letzten Jahren wurden Krügers förmlich vom Ansturm überrannt, Bands aus dem Rhein-Main-Neckargebiet bis an Mosel und Saar wurden auf dieses Projekt mit reinen „Hutkonzerten“ auf Spendenbasis aufmerksam und wollten zur Steigerung ihrer Routine und Popularität diese Möglichkeit nutzen. Die in von Mai bis Oktober währenden Konzerte trotzten oft sogar Fußball-Welt- und -Europameisterschaften, so die Spiele zu dieser Zeit stattfanden. Bis jetzt und im Vorjahr die Coronakrise all diese Aktivitäten lahmlegte.

Von Livestreams halten die Krügers nichts. Sie seien wie eine demütigende Ohrfeige für die „hungernde“ Kunstszene, nehmen die Krügers kein Blatt vor den Mund. Im Hinblick seiner immerhin 70 Lenze sieht Christian Krüger der planerischen Zukunft skeptisch entgegen.