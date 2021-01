Im geplanten Corona-Testzentrum in der Alten Eintracht sind künftig auch Antigentests, sogenannte Schnelltests, möglich. Allerdings ist dafür eine Überweisung vom Hausarzt oder Gesundheitsamt nötig; für Selbstzahler werden keine Testungen per Schnelltest angeboten, teilt das Gesundheitsamt mit.

Nur bei Symptomen oder nachvollziehbarem Verdacht auf Infektion, durch Kontakt, werden Überweisungen ins Testzentrum ausgestellt und damit die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Dies galt bisher für die PCR-Tests, die im Labor ausgewertet werden, wie nun auch für die Schnelltests, die nach rund einer Viertelstunde vor Ort ein Ergebnis anzeigen. Die Antigentests schlagen bei geringer Viruslast nicht so zuverlässig an wie PCR-Tests, doch in manchen Fällen ist ein schnelles Resultat wichtig.

Wer also beispielsweise vor einem Verwandtenbesuch einen Schnelltest machen lassen will, muss sich an ein privates Testcenter oder einen Arzt, der dies auf Rechnung macht, wenden.