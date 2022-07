Mit einem Festprogramm erinnert die Katholische Deutsche Studentenverbindung Merowingia Kaiserslautern an ihre zeitgleiche Gründung mit der Technischen Universität Kaiserslautern 1970. Die Verschiebung des 50. Stiftungsfestes um zwei Jahre ist, wie bei so manchem Fest, Corona geschuldet.

Drei Fahnen am Verbindungshaus der Merowingia am St.-Marien-Platz 5 signalisieren das Festwochenende, das von Donnerstag bis Sonntag mit mehreren Programmpunkten über die Bühne geht. Unter einem vom Kaiserslauterer Bildhauer Richard Menges geschaffenen Relief mit dem Abbild Marias und dem Jesuskind weht die Fahne mit den Farben der Merowingia. „Weiß und Rot stehen für die Stadtfarben von Kaiserslautern, Gold steht für die deutsche Nationalflagge“, erläutert Christian Effen. Flankiert wird sie von der Stadtfahne Kaiserslautern und der Deutschlandfahne.

Christian Effen (24), Masterstudent im Maschinenbau an der Technischen Universität (TU), aktives Mitglied der Verbindung und selbst schon in den Rollen von „Fuchsmajor“ (Betreuung des Nachwuchses), „Scriptor“ (Schriftführer) und „Questor“ (Schatzmeister), schätzt die Mitgliedschaft in der Verbindung wegen der gelebten Gemeinschaft, Spieleabenden und regelmäßigen Vorträgen. Ebenso wegen des Erwerbs von Zusatzqualifikationen wie beispielsweise Sozialkompetenz, die im späteren Leben wichtig sei. Er gehört der Verbindung seit dem Wintersemester 2016/17 an.

Was den Begriff „Merowingia“ angeht, verweist Peter Scherer auf die Funde aus merowingischer Zeit, die 1968 beim Bau des Rathauses in Kaiserslautern offengelegt wurden. „Es war die Zeit, in der die Gründung der Verbindung fiel“, so der Philistersenior, der zwischenzeitlich zu den „Alten Herren“ gehört. Der Merowingia gehören aktuell 20 Aktive und 150 Alte Herren an. Zu den Alten Herren einer Verbindung gehört man automatisch, wenn man als Mitglied sein Studium beendet hat und im Berufsleben steht.

„Bedenke und Erneuere“ heißt es auf einer gusseisernen Tafel am Eingang zum Verbindungshaus. Als Student bekennend katholisch zu sein, sei genauso entscheidend wie als farbentragender Couleurstudent seinen Standpunkt nach außen zu zeigen und argumentativ zu vertreten, erläutert Scherer.

Das Anwesen gegenüber der Marienkirche aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts, dient der Merowingia seit 1982 als Verbindungshaus. Neben Zimmern, die an Studenten vermietet sind, verfügt das Haus über einen „Kneipsaal“, der Sitzungen und kleinen Festen vorbehalten ist. Wöchentliche Treffs der Mitglieder finden im sandsteingemauerten Keller mit Theke und Ausschank statt.

„Die Merowingia ist ein Lebensbund, man tritt nicht mehr aus. Die Älteren unterstützen die Jüngeren“, verweist Scherer auf die Vermittlung von Praktika und das Knüpfen neuer Kontakte, die im Berufsleben wichtig seien. Zu ehemaligen Aktiven der Merowingia aus Kaiserslautern und bereits verstorben, gehörten beispielsweise Bernhard Deubig, früherer Oberbürgermeister von Kaiserslautern, Professor Hans-Edwin Schenk, einer der Präsidenten der Fachhochschule, und Wilhelm Ruppert, einst Leitender Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern. Pfarrer i.R. Norbert Kaiser und Prälat und Domkapitular i. R. Gerhard Fischer werden als Ehemalige beim Festhochamt am Sonntag, 11 Uhr, in der Martinskirche mitwirken.

Die Merowingia ist keine schlagende Verbindung. Ihre Prinzipien sind, „Amicitia“ (Freundschaft), „Patria“ (Vaterland), „Religio“ (Glaube) und „Scientia“ (Wissenschaft). Zum höchsten Fest der Verbindung im Jahreskreis gehört Fronleichnam. An der Prozession nimmt jährlich eine Abordnung in rot-weißen Uniformen und der Fahne mit dem Emblem der Merowingia teil. Für die Verbindung jährlich von Bedeutung ist auch das Stiftungsfest, das als kleineres Fest im Kneipsaal gefeiert wird.

Neben der Merowingia gibt es in Kaiserslautern an weiteren Studentenverbindungen die Burschenschaft Markomannia, die Hallenser Turnerschaft Hasso-Saxonia und das Corps Franconia Berlin zu Kaiserslautern. Mit von der Partie auch die Akademische Damenverbindung Palatina Rosa.