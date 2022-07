Die Anfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der A6 bei Kaiserslautern gestaltete sich für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schwierig, weil keine Rettungsgasse gebildet wurde.

Laut Pressemitteilung musste eine Streife der Autobahnpolizei feststellen, dass sich „einige unvernünftige Verkehrsteilnehmer nicht an die vorschriftsmäßige Bildung einer Rettungsgasse hielten“. Gegen diese Fahrer werden daher Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Autobahnpolizei appelliert noch einmal, sich in solchen Situationen an die Bildung der Rettungsgasse zu halten und dadurch den Rettungskräften eine gefahrlose und zügige Anfahrt zu ermöglichen.

Schwerer Lastwagen-Unfall am Dienstagmorgen

Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, hatte sich am Dienstagmorgen vor der Anschlussstelle Kaiserslautern-West wegen einer Baustelle ein Stau. Der 50-jährige Fahrer eines Sattelzuges erkannte die Situation wohl zu spät und krachte ungebremst in das Stauende. Durch den massiven Aufprall schob er einen weiteren Sattelzug und eine Sattelzugmaschine nach vorne. Der 50-jährige Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte laut Polizei bei 200.000 Euro liegen. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme zunächst für eine Stunde voll gesperrt. Bis zur Beendigung der Aufräum- und Bergungsarbeiten, gegen 17 Uhr, stand nur ein Fahrstreifen für den Verkehr in Richtung Mannheim zur Verfügung.