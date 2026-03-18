Frank Diehl, Trainer der Gewichtheber der TSG Kaiserslautern, will nach einem Sieg am Samstag die Landesliga-Meisterschaft feiern. Florian Schwarz hat mit ihm gesprochen.

Saisonfinale der TSG Kaiserslautern in der Gewichtheber-Landesliga. Für den Tabellenführer geht es im Heimkampf gegen das noch punktlose Tabellenschlusslicht AC Mainz Weisenau II darum, sich mit der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga die Krone aufzusetzen. Dafür muss am Samstag ab 19 Uhr ein Sieg her (ab 16 Uhr steigt ein Freundschaftskampf zwischen den „Anfängern“ der TSG und der auf dem Papier nicht bestehenden dritten Mannschaft des KSV Grünstadt).

Herr Diehl, wie sicher ist es, dass Sie mit Ihrer Mannschaft am Samstag die Meisterschaft einfahren?

Unter normalen Bedingungen sollten wir den Kampf gewinnen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir am Samstag den Deckel draufmachen.

Letzte Saison waren Sie mit lediglich zwei Zählern Letzter der Tabelle. Wie kam es zu dieser Steigerung?

In dieser Liga kommen vier Heber in die Wertung und wenn da einer dazukommt oder einer geht, ist das Gefüge gleich mal ein anderes. So auch bei uns, denn mit Tabea Thümmler und Stefan Burkhardt haben wir zwei neue Heber dazubekommen, was eine halbe neue Mannschaft bedeutet. Beide machen normalerweise über 70 Punkte, was uns einen großen Sprung machen lässt. Ich muss aber auch sagen, dass wir letzte Saison einige Male Pech hatten und knappe Sachen immer gegen uns gelaufen sind.

War mit dieser tollen Saison vor Rundenbeginn zu rechnen?

Als wir wussten, dass die beiden kommen, habe ich es nach den Ergebnissen letzte Saison geahnt, dass wir konkurrenzfähig sind. Dies hat sich auch bei den Südwestmeisterschaften, die vor Saisonbeginn stattfanden, schon angedeutet.

Es hätte eine perfekte Runde geben können. Wie sehr ärgern Sie sich über die zwei Minuspunkte durch die Niederlage in Rodalben?

So denke ich nicht! Ich habe keine perfekte Runde erwartet, wenn es so gekommen wäre, wäre es toll gewesen. Mir ist es wichtig, die Meisterschaft in eigener Hand zu haben und dass sich in erster Linie unsere Leute entwickelt haben. Aktuell haben wir vier bis fünf Heber hintendran, die bis zu 50 Punkte holen können.

Gibt es jemanden oder etwas herauszuheben?

In den letzten zwei bis drei Jahren konnten wir uns stetig verbessern, auch wenn man es noch nicht in den Ergebnissen gesehen hat. Wir sind mehr Heber geworden, die eingesetzt werden können. In dieser Saison sind zehn verschiedene Heber für uns angetreten, letzte Saison ist es manchmal noch knapp geworden, vier zusammenzubekommen.

Wie sieht es in Sachen Jugend und der mittelfristigen Zukunft der TSG aus?

Diese Saison sind wir südwestdeutscher Schülermeister mit der Mannschaft geworden, dazu haben wir drei Heber im Alter von 14 bis 15 Jahren, die über 30 Punkte holen. Sie sollen in den nächsten zwei Jahren an die Mannschaft herangeführt werden.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen nächste Saison in der Oberliga ein?

In der Oberliga benötigen wir fünf Heber, das heißt, wir müssen im Vergleich zu dieser Saison einen zusätzlichen Heber aufbieten. Wir rechnen damit, dass wir mit fünf ein Ergebnis von 280 bis 310 Relativpunkten machen können und damit wären wir im Mittelfeld der Liga. Somit gehen wir davon aus, die Klasse zu halten.

Zur Person

Frank Diehl ist 62 Jahre alt, wohnt in Kaiserslautern und arbeitet als Sportlehrer in den Westpfalzwerkstätten. Der Übungsleiter ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und ist seit über 40 Jahren bei der TSG Kaiserslautern. Den Weg zum Gewichtheben fand er über Umwege. In seinem Sportstudium fing er nur im Hinblick auf den Mehrkampf mit dem Gewichtheben an und sagt von sich selbst, als Heber nicht gut gewesen zu sein, da er angesichts seines damals geringen Gewichts zu groß war. Erfolgreicher ist er jedoch als Trainer. Unter ihm wurde sein jetziger Heber Steven Castaneda Dritter bei den deutschen Juniorenmeisterschaften, seine Frau Korinna führte er zu Erfolgen bei der Europameisterschaft der Aktiven und bei der Senioren-Weltmeisterschaft. Als seinen größten Erfolg sieht er allerdings, dass er in den ganzen Jahren als Trainer „immer die Nerven behalten und niemanden erschlagen“ hat.



