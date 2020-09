Am Sonntag hatte es seit länger Zeit wieder keine Corona-Neuzugänge in Stadt und Kreis gegeben. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, mitgeteilt. Damit bleibt es bei 54 Personen, die in Stadt und Kreis derzeit an Corona erkrankt sind. Das Gesundheitsamt äußerte die Hoffnung, dass sich der Trend fortsetzt und appellierte an die Bevölkerung, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder neue Corona-Fälle gegeben, aber auch sehr viele Entlassungen aus der Quarantäne.