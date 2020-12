Eine Kooperation oder gar eine Fusion zwischen den Stadtwerken Kaiserslautern und den Stadtwerken Pirmasens findet vorläufig nicht statt.

Die Stadtwerke Pirmasens und die Stadt Pirmasens erklärten am Montag, die Kooperation zwischen den Stadtwerken Pirmasens und Kaiserslautern werde nicht weiter vertieft. Die beiden Unternehmen hätten geprüft, ob ein Zusammenschluss der beiden Stadtwerke in einer gemeinsamen Struktur sinnvoll wäre.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Pirmasens, Michael Maas, erklärte: „Alle Optionen wurden gemeinsam geprüft. Dabei konnten die Partner in einem umfassenden und sehr detaillierten Prozess Erkenntnisse und Optimierungsansätze ableiten, so dass die beiden Häuser voneinander lernen und einen Mehrwert generieren konnten. Schlussendlich sind jedoch die Kooperationsbemühungen an zu großen Unterschieden in der Aufbau- und Ablauforganisation aufgrund unterschiedlicher Strukturen und Größe gescheitert.“

Der Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens, Markus Zwick, betonte, dass der Prozess in einem sehr engen und vertrauensvollen Umgang abgelaufen sei, bei dem die Partner noch enger und freundschaftlicher zusammengewachsen seien. Zwick zeigte sich weiterhin optimistisch für eine Kooperation in Zukunft. „Nach wie vor sehen wir die Notwendigkeit der Neuordnung der Energielandschaft in der Westpfalz und sind auch weiterhin bereit, erneut in Gespräche einzusteigen, falls sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen in beiden Unternehmen ergeben würden.“ Dies werde vom Kaiserslauterer Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke Kaiserslautern, Klaus Weichel, in gleicher Weise gesehen.

RHEINPFALZ-Informationen nach stand zuletzt ein Modell zur Diskussion, das eine gemeinsame Betriebs- und eine gemeinsame Netzgesellschaft vorgesehen hatte. Beide Partner sollten auf Augenhöhe darin umgehen. Der größte Teil der Belegschaft der Stadtwerke Kaiserslautern wäre darin aufgegangen. Pirmasens hätte eine Kapitaleinlage tätigen müssen, um auf Augenhöhe zu gelangen. RHEINPFALZ-Informationen nach waren die Gespräche zwischen den beiden Stadtwerken ursprünglich gestartet worden, um eine Fusion der beiden Versorger zu erreichen.