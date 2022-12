In Kaiserslautern ankommende Flüchtlinge müssen im kommenden Jahr womöglich in Schulturnhallen oder Zelten untergebracht werden, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) am Montag im Stadtrat. Die Unterbringungskapazitäten in der Stadt seien erschöpft.

Ein Bürger hatte in der Einwohnerfragestunde nach dem Stand bei der Unterbringung gefragt. Mit Blick auf die Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine ist im Winter mit einer verstärkten Fluchtbewegung zu rechnen. Die Stadt habe sich in der Vergangenheit des Öfteren zu einem sicheren Hafen erklärt, sagte der OB, habe also mehr Flüchtlinge aufgenommen, als sie laut Verteilschlüssel gemusst hätte. Aktuell lebten etwa 1600 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Kaiserslautern. „Wenn das Hotel Zepp belegt ist, sind unsere Aufnahmekapazitäten erschöpft“, sagte Weichel mit Blick auf das ehemaligen Hotel, in das die ersten Geflüchteten eingezogen sind. Weil auch auf dem privaten Wohnungsmarkt kein Wohnraum mehr zur Verfügung steht, hatte die Stadt im Oktober einen Aufnahmestopp erwirkt, der über den November hinaus verlängert werden sollte. Wie Weichel im Stadtrat informierte, werden ab Januar aber voraussichtlich wieder Flüchtlinge unabhängig von den vorhandenen Kapazitäten zugewiesen. Dann könne man die Menschen wohl nur noch in Turnhallen oder Zelten unterbringen.

Hilfsorganisationen ebenfalls am Limit

Und mit der Unterbringung alleine sei es aber nicht getan. Man brauche für solche Einrichtungen Organisationen, die die Unterkünfte betreiben, betonte der Oberbürgermeister. „Aktuell sind bereits alle Hilfsorganisationen eingebunden. Die schaffen keine zusätzliche Betreuung mehr“, sagte Weichel.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in der Burgherrenhalle wird vom ASB betrieben, die Unterkunft in der ehemaligen Post und dem Zoar-Heim vom DRK. Das ASZ kümmert sich um die Flüchtlinge im Bürger-Büsing-Haus und im Hotel Zepp, die Lebenshilfe um die Menschen in der Gartenschauhalle.