Keine Körperverletzung, aber dennoch ins Krankenhaus: Die Polizei ist am Wochenende zur Kerwe nach Hohenecken ausgerückt, weil ihr eine handfeste Auseinandersetzung gemeldet worden ist. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch etwas anders da ...

Eine Schlägerei ist der Polizei in der Nacht zu Sonntag aus dem Stadtteil Hohenecken gemeldet worden. Als eine Streife kurz vor 2.30 Uhr vor Ort eintraf, war von einem Handgemenge weit und breit nichts zu sehen. Ein Zeuge gab an, dass es lediglich verbale Streitigkeiten gab. Demnach war ein stark alkoholisierter 20-Jähriger mit anderen Kerwegästen in Streit geraten. Zu Körperverletzungen sei es jedoch nicht gekommen.

Weil der 20-Jährige allerdings aufgrund seines Alkoholpegels offensichtlich nicht mehr in der Lage war, seinen Heimweg zu bewältigen, wurde ein Rettungswagen verständigt, der den jungen Mann ins Krankenhaus brachte.