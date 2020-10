Ein Brand im ACO-Guss-Werk hat die Aufmerksamkeit eines Lesers geweckt, der am frühen Donnerstagmorgen Feuerschein und Rauch über dem Werksgelände beobachtet hat. Er fragt sich, ob das Ereignis möglicherweise gesundheitliche Auswirkungen auf die Anwohner hat. Die Stadtverwaltung und der ACO-Guss-Geschäftsführer antworten auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

„Wir machen uns Sorgen“, schreibt RHEINPFALZ-Leser Andreas Brandau, der eine Reihe von Fotos des Brandes am Donnerstagmorgen mitschickt: „Wir Bewohner der angrenzenden Karl-Pfaff-Siedlung machen uns aber schon Sorgen, wie sich das Werk in Sachen Umweltschutz und Emissionsfragen verhält.“

Stefan Weber, Geschäftsführer der ACO Guss GmbH, antwortet auf Anfrage: „Der hier im Bild festgehaltene Brand ereignete sich, da durch die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters leicht entzündliche Abfälle beim Verladen mit heißem Material zusammengebracht wurden und sich dabei entzündet haben.“ Das ähnele der Problematik, wenn jemand eine Zigarettenkippe in einen Altpapierbehälter wirft: Das leicht entzündliche Material habe den Zweck, „im Rahmen des Produktionsprozesses zu verbrennen, um den Gießprozess zu unterstützen. Insofern haben hier keine Stoffe gebrannt, die nicht hätten brennen dürfen oder gefährlich für unsere Belegschaft oder die Anwohner wären“. Allerdings solle dieses Material nicht im Abfall brennen, sondern kontrolliert im Produktionsprozess, erläutert Weber.

Am Donnerstagmorgen hätten die Mitarbeiter unmittelbar reagiert und den Brand mit Wasser gelöscht, „was zu der erheblichen ,Rauch’-Entwicklung geführt hat. Im Wesentlichen ist das, was im Lichtschein des Feuers zu erkennen ist, der Wasserdampf, der aufgrund des heißen Materials beim Ablöschen entstanden ist.“ Laut Weber führte der Brand weder zu Personen- noch zu Sachschäden: „Selbstverständlich ist es unser Bestreben, solche Vorfälle wo immer möglich zu vermeiden, zum Beispiel in diesem Fall durch getrennte Sammelbehälter für die unterschiedlichen Abfälle. Dennoch können wir nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass menschliche Fehler passieren, wie das hier geschehen ist.“

Ein Sprecher der Stadtverwaltung erklärt zum Brand am Donnerstag: „Gemäß Rückmeldung der Gewerbeaufsicht handelte es sich um einen kleinen Materialbrand auf dem ACO-Guss-Gelände. Nach Informationen des Umweltreferats lagen keine Beeinträchtigungen vor.“