Die Regionalliga-Damen des 1. FC Kaiserslautern haben am Sonntag den Einzug in das Halbfinale um den BVRP-Pokal verpasst. Die Mannschaft von Trainerin Frauke Woll unterlag ihrem Ligarivalen ASC Mainz II in eigener Halle mit 48:76 (20:35).

Wie schon eine Woche zuvor, als beide Mannschaften in der Liga aufeinandertrafen, behielten die Mainzerinnen klar die Oberhand. Statt 72:43 hieß es diesmal 76:48 aus Sicht des ASC. Während die Gäste