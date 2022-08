Es war ein ruhiger Fußballnachmittag. Dieses Resümee zog Bernhard Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, nach der Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg. Die beiden Vereine trennten sich 4:4. Besondere Vorkommnisse aus polizeilicher Sicht gab es nicht. 35.643 Zuschauer sahen die Partie im Stadion, darunter knapp 1500 Gäste-Fans. „Es hat alles gut funktioniert, Park & Ride von der Uni und dem Parkplatz Schweinsdell aus wurde gut angenommen, der Messeplatz war nahezu ausgelastet, der Verkehr lief“, so Erfort. Der Elf-Freunde-Kreisel war zwar gesperrt, aber auch dort kam es nicht zu Engpässen, unter den beiden Fangruppen herrschte friedliche Stimmung, so die Polizei. Im Vorfeld war das Spiel als Risikobegegnung eingestuft worden, es gab ein Alkoholverbot im Stadion. Um einen besseren Überblick zu haben, waren eine Drohne und Polizeihubschrauber im Einsatz. Das sei notwendig, so Erfort, um bei Verkehrsproblemen schnell reagieren zu können, umzulenken oder beispielsweise Ampelschaltungen zu verbessern.